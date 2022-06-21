Зруйновані вагони та поранений чоловіка: з'явилися фото наслідків обстрілу харківського метро

Російські окупанти 20 червня обстріляли харківський метрополітен. Відомо, що у результаті вибуху поранень зазнав 61-річний працівник депо.

Постраждалого чоловіка з травмами голови доставили до лікарні. Наразі на місці події працюють правоохоронці.

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Через обстріли у поліції відкрили справу

Росіяни відкрили вогонь по метрополітену близько 23:55. Унаслідок обстрілів пошкоджений дах, частково зруйновані стіни, а також вибиті віконні рами. Крім того, вибухова хвиля пошкодила стіну навпроти виходу з депо та частково зруйнувала вагони.

Співробітники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та зібрали речові докази. Робота поліції здійснювалась спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій,

– розповіли правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Санкція передбачає позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. Зібрані матеріали передадуть у Службу безпеки України.



Наслідки обстрілу метрополітену в Харкові



Росіяни пошкодили поїзди метро



Уламки від обстрілів будівлі метрополітену



Вибухова хвиля пошкодила стіну біля метрополітену

Зауважимо, раніше начальник головного управління поліції Харківщини Володимир Тимошко казав, що постраждалий чоловік перебуває у стані середньої важкості. Він назвав такі удари "криком відчаю ворога". Адже так росіяни сподіваються, що харків'яни почнуть панікувати та масово виїжджати з міста.

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Деталі про обстріли Харкова 21 червня

Російські окупанти в обід обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Унаслідок цього загинули 5 мешканців Індустріального району міста, а ще 11 – зазнали поранень. Крім того, руйнувань зазнали житлові та комерційні будинки. Зауважимо, що в цьому районі немає ніяких військових об'єктів.

На півночі Харківської області 8-річна дівчинка загинула через сильні осколкові поранення. Мати дитини зазнала ушкоджень. Згодом голова ОВА Олег Синєгубов розповів, що це трапилося у селі Безруків Дергачівської громади.

Крім того, під ворожий вогонь потрапив Чугуїв. Там загинули 6 місцевих мешканців, а ще 3 – зазнали поранень.

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