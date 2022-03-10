Зруйнований колись популярний ТРЦ в Харкові: Терехов обіцяє все відбудувати

У Харкові окупанти фактично зруйнували колись відомий торговий центр Нікольський. Мер міста пообіцяв все відновити.

Відповідну інформацію про горіння ТЦ повідомили на 15 день війни, яку Росія почала проти України. Це трапилось проти ночі 10 березня.

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Агресор зруйнував найбільший торговий центр у Харкові

Окупанти своїми атаками фактично знищили відомий торговий центр у центрі Харкова.

Хоча він, звісно ж, не був ніяким військовим об'єктом, як любить говорити Кремль.

Окупанти вгатили у ТЦ Нікольський у Харкові / Фото з телеграму "Харьков LIVE"

Ще раніше мер Харкова заявив, що обов'язково все відновлять, відбудують житлові будинки.

Я вам це обіцяю. Ми тримаємось. Ми переможемо. Ми – харків'яни,

– сказав Терехов.

Мер Харкова пообіцяв, що після перемоги все відбудуємо: дивіться відео



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У Харкові вночі горів ТРЦ Nikolsky: деталі від журналістки – дивіться відео