Удари по ключових ворожих об'єктах: ЗСУ уразили ракетний підрозділ, міст і склади росіян

У ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали серії успішних ударів по 3 ключових військових об'єктах російських окупантів у різних регіонах. Внаслідок атаки ворог зазнав втрат у ракетному озброєнні, боєприпасах і втратив важливий логістичний шлях на півдні.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, однією з головних цілей став район зосередження ракетного підрозділу противника. Цей об'єкт розташований у населеному пункті Резервне на території тимчасово окупованого Криму.

Знищення логістики та складів боєприпасів

Українські військові порушили забезпечення ворожого угруповання у Запорізькій області. Вони уразили залізничний міст поблизу Світлодолинського.

Окупаційні війська активно використовували цю переправу для переміщення особового складу. Також через міст проходила основна військова логістика на цьому напрямку.

Ще одним напрямком нічної атаки стала Донецька область. У районі Карлівки українські воїни успішно відпрацювали по складах матеріально-технічних засобів та боєприпасів російської армії.

Військове командування наголошує, що бойова робота по ключових цілях противника не зупиняється. "Далі буде", – лаконічно підсумували у відомстві.

Слід зауважити, що ВМС України повідомляли про удар по стартових позиціях і місцю дислокації російського комплексу "Бастіон" в окупованому Криму. Він використовується для запуску ракет "Онікс" і "Циркон" по території України.

До того ж українські військові продовжують методично ліквідовувати загарбників безпосередньо на полі бою. Так, станом на 16 серпня 2026 року від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 1 467 320 військовослужбовців, з них 1 510 – за останню добу.