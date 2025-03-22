Дрони ЗСУ розгромили техніку та російських військових на Бєлгородщині

Українські дрони продовжують нищити техніку та особовий склад російських окупантів. Чергові успішні атаки зафіксовані у Красноярузькому районі Бєлгородської області Росії.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ліберальне та опозиційне видання "Пепел".

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Дрони ЗСУ атакували техніку та окупантів на Бєлгородщині

На першому відео, яке оприлюднили у Telegram-каналі 17 Полтавської бригади Національної гвардії України, можна побачити, як дрон ударив по покинутому російському танку, БМП, позашляховику "Нива" та бронеавтомобілю "Тигр".

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Згідно з геолокацією, подія трапилася на виїзді з селища Прилісся Красноярузького району.

Уже на другому відео, яке опублікувала українська FPV-група TacTeam, можна побачити продовження роботи українських дронів у тому самому місці. На кадрах видно вже підбитий раніше танк, а дрони ЗСУ атакували ще один бронеавтомобіль "Тигр" та "Ладу" з російськими військовими.

До речі, упродовж минулої доби на фронті було ліквідовано ще 1210 окупантів і 552 одиниці техніки та озброєння. Загальні втрати ворога становлять понад 902 тисячі бійців.