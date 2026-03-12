Учора такої атаки зазнало місто Тольятті, в якому розташовані важливі підприємства хімічної промисловості Росії. Говорять про значні пожежі і вибухи у місті, які можна порівняти за ефективністю із ударами по Брянському військовому заводу. Про це заявив Віталій Портников.

Реальний шлях до завершення війни

У такий спосіб Володимиру Путіну нагадують, що у гру із знищенням потенціалу ворога можна грати вдвох, а російський ВПК найближчими місяцями може зазнати руйнівних пошкоджень. Під ударом можуть бути і важливі для російської економіки підприємства, якщо Путін не замислиться про завершення війни з Україною.

Реальним шляхом до зупинення війни є не перемовини між російською, українською та американською делегаціями і зовсім не розповіді про уявні трильйони, якими головний "рішала" Путіна Сергій Дмитрієв годує Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Шлях до завершення війни – це зменшення російського військового потенціалу.

Ми вже бачимо це й у логіці російсько-української війни, й у логіці війни на Близькому Сході. Поки у диктаторських режимів у розпорядженні є ракети і безпілотники, вони продовжують свої дії з дестабілізації ворожих країн. Але якщо ракет і безпілотників стає менше, то інтенсивність війни зменшується.

Ми це вже неодноразово бачили на прикладі російських дій у цій війні. Згадаймо хоча б 2022 рік, коли Росія оперувала зброєю, яка зберігалася на її складах ще з радянських часів, і як змінилася війна, коли Росії довелося модернізовувати свій ВПК до чого вона, очевидно, не була готовою, бо розраховувала на швидке завершення війни.

Ну і сама Росія також завжди йшла шляхом зменшення потенціалу ворога. Згадаймо, як росіяни ретельно готувалися до війни із нашою країною. Вони організовували пожежі і вибухи на складах із українським озброєнням. Вони намагалися дістатися до таких складів у країнах Центральної Європи.

Вже відомо, що саме співробітники генштабу збройних сил Росії влаштували диверсії на складах у Чехії. Намагалися вбити одного з найважливіших менеджерів з торгівлі зброєю з Болгарії.

Це і є реальна підготовка до війни – створення умов для того, щоб в момент атаки у ворожої країни не було можливостей поповнити свої ресурси. І це те, з чого має виходити Україна.

Якщо зменшити можливості російського військово-промислового комплексу, якщо перервати виробничі ланцюжки, як це відбулося під час атаки на завод у Воткінську та Брянський завод, загальмовується або зупиняється все виробництво ракет. Тож всі ці ракети і безпілотники не опиняються в нашому небі, не падають на наші з вами голови.

Як ситуація на Близькому Сході впливає на військові можливості Росії?

Те, що відбувається зараз на Близькому Сході, також може сприяти зменшенню російських запасів. Адже попри локалізацію виробництва безпілотників на території Росії, Іран брав важливу участь у військовій допомозі Кремлю.

У безпілотниках, які падають на території України, ми знаходимо іранські комплектуючі. А тому внесок Ірану у військовий потенціал Росії зрозумілий. Так само ми бачимо російські комплектуючі у тих дронах, які зараз розриваються на Близькому Сході – в Ізраїлі і країнах Перської затоки. Ми бачимо навіть російські назви цих дронів.

А може бути інша ситуація, коли іранці продовжують збирати безпілотники для Росії і просто маркують їх російською назвою "Герань", щоб відвести від себе підозри в інтенсивному співробітництві з Москвою. Адже, нагадаю, режим аятол ніколи не підтверджував, що є воєнним спонсором Росії і не погоджувався із українськими претензіями щодо власної участі у війні.

Але зараз все це вже стає не таким актуальним з тієї простої причини, що Іран просто позбувається фізичної можливості постачати нову зброю для Росії. Йому самому потрібні безпілотники для атак проти Ізраїлю, американських військових об'єктів, країн Перської затоки, а з часом, можливо, і країн Південного Кавказу. Адже ми не знаємо про плани Ірану щодо розповзання війни в регіоні на країни, які не підтримують його у протистоянні зі США.

Це теж є досить важливою історією, про яку потрібно згадувати, коли ми говоримо про російське озброєння. Але, звичайно, найбільш результативними є саме такі атаки, як по Брянську і Тольятті.

Тому що одна справа – це перервати постачання безпілотників для Росії, а зовсім інша – створити умови, за яких ВПК Росії не може функціонувати так, як це потрібно Путіну.

Саме зменшення можливостей військово-промислового комплексу Росії дійсно примусить Путіна рано чи пізно усвідомити, що його війна з Україною не дасть тих результатів, на які він досі продовжує маніакально розраховувати.