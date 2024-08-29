ЗСУ можуть перекрити важливу трасу на Курщині: куди військові рухатимуться далі

Операція Сил оборони на Курському напрямку триває. Через активну роботу українських дронів росіянам довелося перекрити важливу трасу, що відкриває перед нашими військовими нові можливості.

Сили оборони можуть не лише взагалі перерізати цю трасу, але й рухатися нею вздовж до наступних великих населених пунктів. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у розмові з 24 Каналом припустив, як далі можуть рухатися наші військові.

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Які завдання можуть стояти перед ЗСУ на Курщині

Росіяни перекрили трасу Курськ – Рильськ через атаки українських дронів. Це головна дорога постачання для окупаційної армії.

Ця траса йде з нашого Глухова (Харківська область – 24 Канал) на Курськ. Глухів, Рильськ, Льгов, Курчатов та Курськ. В районі Рильська вона підходить до Сейму і далі йде вздовж цієї річки. Тому для нас, звісно, важливо вийти на цю трасу. Ми можемо це зробити з боку Суджі, що зараз і робиться,

– зазначив Роман Світан.

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Українські військові вже підійшли до річки Сейм і далі можуть рухатися вздовж дороги Суджа – Рильськ.

Таку ж операцію можемо зробити і з боку Глухова. Тобто у нас є мінімум два шляхи виходу на Рильськ. Який оберуть – залежатиме від завдань головкома та виділених сил та засобів. Але Рильськ однозначно буде під нашим контролем. Далі вже будемо рухатися вздовж Сейму до Льгова. За ним уже Курчатов, де Курська АЕС,

– наголосив військовий експерт.

На думку Світана, одним із завдань операції на Курщині – це вихід на лівий берег Сейму, створити таку собі демілітаризовану зону, "прикритися" річкою і зводити відповідні фортифікації.

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"В районі Курчатова можна взяти під контроль Курську АЕС. Її навіть не треба брати під повний контроль, як росіяни взяли ЗАЕС. Заходити на неї, може, і не варто. Але можна відключити енергоспоживачів від станції, тоді автоматика переведе її на холодну зупинку, згасить реактори і АЕС стоятиме холодною до кращих часів", – зауважив Світан.

У такий спосіб вдасться знеструмити російські військові об'єкти, яких є щонайменше кілька десятків у тому районі.