Захисники показали знищення ворожих позицій: росіяни заявили, що це Бєлгородщина
- Воїни 58 ОМПБр ЗСУ показали знищення російських позицій 24 липня у своїй зоні відповідальності.
- Місцеві російські ЗМІ заявили, що на кадрах – село Красний Хутір Бєлгородського району.
Воїни підрозділу безпілотної авіації 58-ї окремої механізованої бригади ЗСУ відзвітували про ситуацію у своїй смузі відповідальності. Вони опублікували відео вогневого ураження противника, зняте в четвер, 24 липня.
Згодом його проаналізували росіяни й заявили, що на кадрах – Бєлгородський район. Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відбувається на Бєлгородщині?
У четвер, 31 липня, відповідне відео опублікували бійці підрозділу Fenrir. "У смузі відповідальності нашої бригади обстановка напружена, але стабільна", – написали захисники.
Вони зазначили, що фіксують, як противник здійснює переміщення, після чого завдають вогневого ураження по виявлених цілях.
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Відео проаналізували російські ЗМІ. Вони стверджують, що на кадрах – село Красний Хутір Бєлгородського району. Українські військові нібито вже неодноразово атакували ці позиції.
Дрон скинув вибуховий пристрій неподалік від приватного будинку, після чого почалася вторинна детонація боєкомплекту. Також безпілотник скинув снаряди на позиції збройних сил Росії в лісопосадці біля залізниці,
– аналізує медіа.
Нагадаємо, ще 7 липня Володимир Зеленський заслухав доповідь про ситуацію на фронті, зокрема дії Сил оборони на російській території в прикордонні – у Курській і Бєлгородській областях. Український президент пообіцяв, що окупанти не відчуватимуть там спокою.