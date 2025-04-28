Росіяни потіснили Сили оборони, просунувшись на Бєлгородщині: оновлення мапи Deepstate

Українські сили зберігають присутність на російській території, зокрема у Бєлгородській області. Втім, там росіянам вдалося просунутися біля одного з населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState. Увечері у понеділок, 28 квітня, вони оновили мапу.

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Де просунулися росіяни

Згідно з оновленням аналітиків, окупанти мають успіхи у Красноярузькому районі Бєлгородської області.

Ворог просунувся біля Демидівки,

– ідеться у повідомленні.

Про можливе просування росіян на інших напрямках не вказують.

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До слова, кілька днів тому Інститут вивчення повідомляв, що російські війська, імовірно, захопили Попівку під час продовження боїв на північному заході Бєлгородської області. Про Курську область нічого не зазначали.

Нагадаємо, ще 19 квітня український президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські військові просунулися та збільшили зону контролю на території Бєлгородської області. Бойові дії у регіоні тривають і досі.