ЗСУ вдалося досягти паритету з Росією завдяки більш точній західній зброї, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ озвучив 5 пріоритетів українського війська. Він також зауважив, що паритету з Росією нам вдалося досягнути завдяки західній зброї, яка виділяється своєю точністю.

Валерій Залужний наголосив, що артилерія у війні Росії проти України та ракетний і реактивний вогонь – 60 – 80% усіх військових завдань. І він пригадав, як партнери нам почали надавати своє високоточне озброєння, щоб давати відсіч ворогові. Водночас наголосив на тому, що не варто недооцінювати окупантів.

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ЗСУ успішно вражають російську артилерію

Коли ми вперше отримали західну зброю минулого року, ми досить успішно виявляли та вражали російську артилерію,

– зазначив він.

Водночас головнокомандувач додав, що ефективність тих же "Ескалібурів" – снарядів зі США з GPS-наведенням – різко знизилася. А все тому, що окупанти вдосконалили свої засоби РЕБ.

Головнокомандувач підкреслив, що попри зневажливу думку деяких військових аналітиків, не можна применшувати ефективність як зброї, так і розвідки Росії.

Поки що нам вдалося досягти паритету з Росією завдяки меншій кількості точніших вогневих засобів. Але це не може тривати довго. Нам потрібно розбудовувати наші локальні GPS-поля, використовуючи наземні антени, а не лише супутники, щоб зробити наші високоточні снаряди більш точними в умовах російського глушіння,

– зазначив Залужний.

За його словами, Україні потрібно ширше використовувати дрони-камікадзе, щоб уражати російську артилерію. Крім того, нам необхідно, щоб західні партнери надсилали артилерійське розслідувальне обладнання, з допомогою якого можна було б визначати, де розташовані російські гармати.

Звернімо увагу, що за понад півтора року повномасштабного вторгнення наші військові знищили 7 250 артилерійських установок. Також ворог не дорахується 5 223 танків, 9 834 бойових броньованих машин, 846 РСЗВ та 563 систем ППО.

Крім того, російське військо зазнало колосальних втрат у живій силі. На той світ відправили 301 490 окупантів. Утім, ми чудово розуміємо, що ворог з цими цифрами не рахується, відправляючи на вірну смерть усе більше своїх солдатів.