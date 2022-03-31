У ЗСУ дотепно проілюстрували морально-психологічний стан російської армії в Україні

Збройні Сили України щодня нищать велику кількість окупантів та їхню бойову техніку. У багатьох підрозділах російські вояки серйозно деморалізовані.

У Генеральному штабі ЗСУ дотепно пожартували з морально-психологічного настрою російських військових в Україні. Їхні автомати потрошки опускаються.

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Автомати окупантів "опускаються" після боїв зі ЗСУ / Фото Генштаб

Коментаторів потішив дотепний жарт від Генерального штабу. Ось найцікавіші коментарі:

Конотопські відьми працюють.

Коли провели декілька тижнів в Чорнобильських окопах.

Щось засмутився, бідненький, і ніс звісив.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 31 березня, Збройні Сили України ліквідували 17,5 тисячі окупантів. Техніки вдалося знищити чимало:

Танки – 614 одиниць.

Бойові броньовані машини – 1735 одиниць.

Артилерійські системи – 311 одиниць.

РСЗВ – 96 одиниць.

Засоби ППО – 54 одиниць.

Літаки – 135 одиниць.

Гелікоптери – 131 одиниця.

Автомобільна техніка – 1201 одиниця.

Кораблі / катери – 7 одиниць.

Цистерн з паливом – 75 одиниць.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниці.

Спеціальна техніка – 22 одиниці.

Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниці.

Спеціальна техніка – 22 одиниці.

Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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