У ЗСУ дотепно проілюстрували морально-психологічний стан російської армії в Україні

31 березня 2022 , 14:45
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України щодня нищать велику кількість окупантів та їхню бойову техніку. У багатьох підрозділах російські вояки серйозно деморалізовані.

У Генеральному штабі ЗСУ дотепно пожартували з морально-психологічного настрою російських військових в Україні. Їхні автомати потрошки опускаються.

Важливо Мотострілецький батальйон окупантів втратив 60% свого складу

Автомати окупантів "опускаються" після боїв зі ЗСУ / Фото Генштаб

Коментаторів потішив дотепний жарт від Генерального штабу. Ось найцікавіші коментарі:

  • Конотопські відьми працюють.
  • Коли провели декілька тижнів в Чорнобильських окопах.
  • Щось засмутився, бідненький, і ніс звісив.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 31 березня, Збройні Сили України ліквідували 17,5 тисячі окупантів. Техніки вдалося знищити чимало:

  • Танки – 614 одиниць.
  • Бойові броньовані машини – 1735 одиниць.
  • Артилерійські системи – 311 одиниць.
  • РСЗВ – 96 одиниць.
  • Засоби ППО – 54 одиниць.
  • Літаки – 135 одиниць.
  • Гелікоптери – 131 одиниця.
  • Автомобільна техніка – 1201 одиниця.
  • Кораблі / катери – 7 одиниць.
  • Цистерн з паливом – 75 одиниць.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниці.
  • Спеціальна техніка – 22 одиниці.
  • Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83 одиниці.
  • Спеціальна техніка – 22 одиниці.
  • Пускові установки ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

Важливо – ЗСУ повністю звільнили Малу Рогань на Харківщині: дивіться відео

 

Автор: Петро Синєокий