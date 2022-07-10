ЗСУ двічі вдарили по командних пунктах та складах ворога біля Чорнобаївки: ситуація на Півдні
Джерело:оперативне командування "Південь"
Українські захисники продовжують знищувати російських окупантів на Півдні. Біля Чорнобаївки 9 липня вони двічі вдарили по ворожих командних пунктах та складах.
В ОК "Південь" зауважили, що ситуація в операційні зоні – складна, але контрольована. російські окупанти продовжують бойові дії із зайнятих позицій.
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ЗСУ двічі вдарили по скупченнях росіян у Чорнобаївці
Через значні втрати, яких окупанти зазнали за останній тиждень, у підрозділах російських військ в Херсонській області спостерігають значне погіршення морально-психологічного стану. Протягом дня 9 липня вороги завдали 1 ракетного та 1 авіаційного удару:
- Гелікоптером Ка-52 вдарили по урочищу Плотницькому. Втрат, на щастя, не було.
- Зі "Смерчу" випустили 7 ракет по селищу Радушне Криворізького району. Попередньо, людських втрат також не було.
Водночас у районі Чорнобаївки українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали двох вогневих ударів по:
- командних пунктах,
- скупченню техніки,
- польових складах боєприпасів окупантів.
Наразі втрати росіян уточнюють.
Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":
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Захисники знищили купу ворожої техніки
Загалом українські захисники за добу знищили:
- 58 окупантів,
- 2 гаубиці "Мста-Б",
- автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель",
- 3 одиниці броньованої техніки,
- 12 одиниць автомобільної техніки.
Окрім цього, наші бійці спопелили 4 ворожі склади боєприпасів:
- 1 – на Миколаївщині,
- 3 – на Херсонщині.
Остаточні втрати противника наразі уточнюють.Зверніть увагу! окупанти лишили на варті північно-західної частини Чорного моря 2 кораблі-ракетоносії із понад 15 "Калібрами" на борту, а також 3 великі десантні кораблі. Тому захисники закликали цивільних не наражати себе на небезпеку, не відвідувати закриті ділянки узбережжя та оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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