Арестович назвав завдання, які ЗСУ ставлять на Херсонщині

Відважні воїни ЗСУ продовжують бити росіян на півдні. Ворог намагається підсилити свої позиції та втримати окуповані території.

російські окупанти не припиняють здійснювати наступальних дій на Донбасі та спроб втримати позиції на південних напрямках. Ворог вірить, що зможе звести ситуацію до переговорів, диктувати свої умови та анексувати захоплені території.

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Завдання ЗСУ в Херсонській області

Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, ЗСУ впродовж доби 13 серпня вдалося завдати потужних ударів ворогу на півдні, зафіксовано як мінімум 5 – 6 ударів. Вибухи пролунали навіть в тимчасово окупованому Мелітополі.

Наше командування не лише працює над ослабленням угруповання ворога на правому березі Дніпра, але й угруповання на лівому березі. Також можливі маневри й на інших напрямках. Там ворог зосередив вогневу потужність, ми по ній ефективно працюємо,

– сказав Арестович.

Також він додав, що гучні заяви ворога про "взяття Пісків" лунають вже восьмий раз на тиждень, тому потрібно розуміти, що нічого спільного з реальністю вони не мають.

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