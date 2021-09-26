У ЗСУ фіксують зменшення кількості обстрілів: Залужний пояснив, з чим це пов'язано
Джерело:"Радіо Свобода"
Наприкінці вересня окупанти на Донбасі зменшили кількість обстрілів у порівнянні із напруженою ситуацією, яка склалася на початку місяця. Це безпосередньо пов'язано з військовими навчаннями "Захід-2021".
Як сказав головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, під час вересневого загострення на Донбасі поранили 28 українських бійців, ще 4 герої загинули.
Важливо Гатили зі забороненої зброї: бойовики поранили українського військового на Донбасі
Загострення на Донбасі: цифри
Залужний розповів, що ще донедавна ЗСУ фіксували 15 – 18 обстрілів за добу. Особливістю дій противника було те, що ворог вів вогонь по тилових підрозділах, а також по командно-спостережних пунктах. Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що намір окупантів був простий:
- стріляти більш результативно, щоб були більше втрат;
- викликати почуття страху в українських військових;
- спричинити поширення панічних настроїв.
Разом з тим хотів би вам відмітити, що ми фіксуємо зменшення такої кількості обстрілів. Якщо вона була десь у нас 15 – 18 за добу, то на сьогодні це 4 – 5 порушень режиму припинення вогню,
– заявив генерал Залужний.
З чим це пов'язано
За його словами, зменшення обстрілів пов'язано з тим, що завершилися стратегічні навчання "Захід-2021".Зверніть увагу! Минулого тижня закінчилися масштабні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021". Втім, війська держави-агресорки не поспішають повертатися до місць постійної дислокації.
Як минула доба на Донбасі
Протягом 25 вересня російські бойовики 4 рази порушили режим тиші на Донбасі. Один український захисник отримав вогнепальне поранення. Наразі герой перебуває на лікуванні. Його стан оцінюють як задовільний.
Неспокійно було біля:
- Верхньоторецького окупанти гатили зі заборонених мінометів калібру 120 міліметрів та артилерійських систем калібру 122 міліметрів.
- Мар'їнки ворог здійснив прицільний обстріл наших позицій зі стрілецької зброї.
- Лебединського бойовики застосували заборонені міномети калібру 82 міліметрів, стрілецьку зброю, а також ручні та станкові протитанкові гранатомети.
- Водяного російські найманці гатили зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.