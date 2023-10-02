Вибухові секс-іграшки: ЗСУ закидають окупантів фалоімітаторами з головою Путіна

Українські військові продовжують дивувати своєю винахідливістю. Вони вирішили бити по російських загарбниках фалоімітаторами з головою Путіна.

Світлинами цих убивчих секс-іграшок поділився глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Ми вже бачимо вираз обличчя росіян, коли їм на голову починають падати секс-іграшки з головою Путіна.

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ЗСУ б'ють по росіянах гумовими Путінами

Пілоти FPV-камікадзе з гумором. Розбирайте на меми,

– закликав Андрій Єрмак.

FPV-дрони – безпілотники, оснащені функцією "вид від першої особи" (First Person View – скорочено FPV – 24 Канал). Власне, FPV – функція, яка дозволяє передавати відео в реальному часі.

Наші ж військові активно використовують такий тип дронів, щоб завдавати ударів по ворогові. Власне, за допомогою можливості "бачити від першої особи" можна скидати на ворогів вибухівку.

У нашому випадку – фалоімітатори з головою Путіна. На фото можна побачити, що до їхньої основи прикріплені металеві предмети. Власне, вони розлітатимуться під час вибуху, завдаючи чималих збитків ворогові.



На голови окупантам падатимуть фалоімітатори з Путіним / Фото з телеграма Єрмака



На голови окупантам падатимуть фалоімітатори з Путіним / Фото з телеграма Єрмака

Оскільки ми підвели до втрат ворога, то не зайвим буде розповісти, скількох окупантів уже вдалося ліквідувати. Звернімо увагу, що точні цифри можуть бути вищими, адже складно вести підрахунок у зонах ведення активних бойових дій.

Втрати ворога продовжують рости