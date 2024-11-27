Україна готується до дуже важливого кроку, ознаки вже є: огляд фронту від Світана

У тимчасово окупованому Криму було неспокійно 27 листопада. Сили оборони здійснили масовану атаку із застосуванням безпілотників та ракет.

Комбінований удар по Кримському півострові може свідчити про підготовку Сил оборони до контрнаступальних дій. Таку думку у щоденному зведенні для 24 Каналу висловив Роман Світан – льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт, уточнивши, що у цьому випадку Україна повинна мати достатню кількість авіації.

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Атака по Криму

Місцеві телеграм-канали повідомляли, що 27 листопада на Севастополь було спрямовано дві хвилі дронів: перша налічувала щонайменше 12 безпілотників, друга – до 50. Також мовилося про використання ракети типу "Нептун" або С-200.

БпЛА, безперечно, використали для створення тиску на ППО противника. Ймовірно, ракети ADM-160 (ракети-приманки – 24 Канал) йшли далі, а потім вже "Нептуни". Не виключаю можливості роботи нашого ОТРК "Грім" – комплекс до 500 кілометрів дальності,

– зазначив Роман Світан.

Варто додати, що російська ППО працювала на аеродромі "Бельбек" у Севастополі та авіабазі "Саки", неподалік селища міського типу Новофедорівка. Дим також помітили над територією Чорноморського військово-морського університету імені Нахімова та в районі військово-морського училища в Стрілецькій бухті.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має зупинити противника, однак повноцінна перемога неможлива, якщо українські військові працюватимуть лише в обороні. За словами головкома, Україна має перехопити ініціативу та контрнаступати, і це обов'язково станеться.

Основний компонент ведення бойових дій у третьому тисячолітті – це перевага в повітрі. Без цього контрнаступ немає сенсу. Лише якщо й справді є можливість виконувати бойові завдання з допомогою авіації та ракет, тоді можливо готувати напрямки для контрнаступу,

– наголосив льотчик-інструктор.

За словами Світана, якщо під час контрнаступу активно працюватиме авіація – це в рази зменшить кількість втрат серед піхоти.

"Сьогоднішній удар по Криму, особливо у напрямку Качі та Нахімова, може бути початком наших контрнаступальних дій у бік Криму. Це щонайменше", – припустив полковник запасу.