У нас є час, поки росіяни не перейшли в оборону, – полковник ЗСУ про контрнаступ

Російські окупанти використовують усі свої резерви та готуються до наступальних дій. Ворог намагатиметься виштовхнути ЗСУ з позицій, а українські бійці матимуть час підготуватися до наступу протягом весни.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, важливо проводити санкційну політику проти Росії, адже падіння економіки завдасть нищівного удару і по ворожій армії.

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ЗСУ мають підготуватися до літа

Світан зазначив, що в українських бійців є час до літа, аби підготуватися до контрнаступу. Він додав, що росіяни будуть готуватися, бо це їхня остання можливість протидіяти наступу ЗСУ.

У нас є час десь до літа, поки росіяни можуть підтягнути свої резерви, запустити мобілізацію та підготуватися до наступних дій літом. Тобто за весну ми повинні виконати певні дії. Літня підготовка росіян буде останньою можливістю для них якось протидіяти нашому наступу,

– сказав він.

На думку полковника ЗСУ, падіння російської економіки завдасть нищівного удару і по ворожій армії. Тому, на його думку, потрібно продовжувати санкційну політику проти Росії.

"Зараз оптимальний варіант – максимально увімкнути санкційні механізми, вимкнути будь-який потік, що йде для фінансування російської економіки", – підкреслив військовий експерт.

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Зброї передадуть більше, ніж оголошують

Роман Світан наголосив, що звільнення українських територій та повернення кордонів 1991 року можливе лише військовим шляхом. Він вважає, що деокупація також буде залежати від кількості зброї від країн-партнерів.

"Ні дипломатичним, ні політичним, ніяким іншим шляхом ми свої території не повернемо. Однозначно звільнення наших територій буде відбуватись військовим шляхом, розгромом російської армії на території України в Криму, на Донбасі, у залежності від кількості зброї у певній послідовності", – переконаний льотчик-інструктор.

Крім того, полковник ЗСУ прокоментував слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова про те, що війна закінчиться літом 2023 року перемогою України та поверненням кордонів 1991 року. Світан відзначив, що Буданов володіє інформацією, яка не розголошується.

Це говорить про те, що Кирило точно знає: нам передадуть більше зброї, ніж оголошують. Динаміка передачі техніки, яка зараз йде, швидше за все, буде збільшена. Це прогнозує начальник управління розвідки,

– припустив військовий експерт.

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