ЗСУ контролює: рух залізничним мостом через річку Дніпро на окупованих територіях неможливий

ЗСУ контролюють основні транспортні шляхи на окупованих територіях. Наразі рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні – складна, але контрольована. росіяни продовжують бойові дії на зайнятих рубежах оборони.

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Проїзд залізничним мостом через Дніпро – неможливий

ЗСУ, виявивши підготовку окупантів до контратаки в напрямку Брускинське – Білозірка, завдали їм вогневого ураження. Після цього росіяни відмовилися атакувати.

Проте вони продовжують здійснювати авіаційні атаки. За добу 29 липня загарбники 4 рази били по позиціях українських захисників та відбитих населених пунктах. На щастя, обстріли минули без втрат. Своєю чергою, українська авіація вдарила по ворожих позиціях 7 разів:

Пари штурмовиків і винищувач атакували 2 скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах. Окрім цього, на Миколаївщині вони поцілили у російський склад боєприпасів.

4 пари гелікоптерів атакували позиції окупантів в Снігурівському й Бериславському районах.

Водночас захисники уразили опорний пункт на Херсонщині та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів на Миколаївщині.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи також вдарили по пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади росіян в Брускінському.

За результатами вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях, рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Перекидання ворожої техніки трималося на 3 мостах

Нещодавно радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що для того, щоб перекинути війська та техніку на правий берег Дніпра, окупанти йшли через Каховську дамбу, залізничним Антоновським мостом.

Вони там дуже цікаво закладають шпалами рейки, й ними їде важка техніка. Щоправда, швидкість перекидання, як у понтона, дуже маленька. Не така, як у справного моста. А проте, дещо є,

– зауважив Арестович.

Він додав, що росіяни також перекинули понтонні переправи через Інгулець, адже в Дарівці був єдиний міст, який витримував важку техніку. Проте там були "невеликі проблеми", тож все загалом трималося на 3 мостах:

залізничному,

Новокаховському,

Дарівському.

"І декілька понтонів. Проте на правий берег вони перекинули добряче", – підсумував радник голови ОП.

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