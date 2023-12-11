ЗСУ контролюють острів Великий Потьомкін, росіяни штурмують Авдіївку: карта фронту 11 грудня

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують відбивати атаки росіян на кількох напрямках, зокрема в районі Авдіївки та Мар'їнки.

Якою є ситуація на фронті станом на 11 грудня, розповідає 24 Канал аналізуючи дані Генштабу, Інституту вивчення війни (ISW) та онлайн-мапи DeepState.

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Інтенсивні бої

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та Роботиного.

Протягом доби на фронті сталося 98 бойових зіткнень:

у напрямку Куп'янська відбито 4 атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

поблизу Кремінної українські воїни відбили 5 штурмів у районі Тернів, Веселого та Макіївки.

під Бахмутом провалилися 13 атак ворога в районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Спроби оточити Авдіївку

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити Авдіївку. Українські військові стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Сили оборони успішно відбили 49 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного та Тоненького, Первомайського Донецької області.

Ситуація поблизу Авдіївки: дивіться на карті

Тим часом на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де українські захисники відбили 18 атак.

Ситуація на інших напрямках за даними Генштабу

: оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.: українські захисники відбили 4 атаки у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Лиманський: Сили оборони відбили 5 атак у районах Тернів, Веселого Донецької області та Макіївки Луганської області.

Наступ ЗСУ

: українські бійці відбили 13 атак росіян у районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.: українські захисники відбили всі атаки ворога в районі південно-східніше Вугледара Донецької області.: Сили оборони відбили 3 атаки у районі Роботиного Запорізької області.: Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.: Сили оборони далі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

За даними ISW, українські війська продовжують ведення наступальних операцій на заході Запорізької області. Зокрема, ЗСУ успішно контратакували на захід від Роботиного.

Також аналітики повідомили, що Сили оборони зберігають позиції на східному березі річки Дніпро. Ймовірно, ЗСУ вже контролюють весь острів Великий Потьомкін, що на південний захід від Херсона.

Обстріли та удари

Російські війська упродовж завдали 3 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснила 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Зокрема, окупанти атакували 18 ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони України збили всі 18 дронів. Також окупанти завдали чергового удару по Києву.

Авіаційних ударів зазнали:

на Харківщині: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка;

на Луганщині: Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво;

на Донеччині: Терни, Колодязі, Часів Яр, Торецьк, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.