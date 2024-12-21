Результати неймовірні: які завдання наразі покладають на Курську операцію

Триває п'ятий місяць операції Збройних Сил на Курщині. Владімір Путін під час прямої лінії 19 грудня вкотре пообіцяв звільнити область, втім точно дату, коли це станеться, не назвав.

Варто відкинути спекуляції на тому, що Курська область може стати предметом торгу міфічних переговорів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що найближчим часом ніяких переговорів не буде.

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Чому важлива операція на Курщині

"Там ми зробили неймовірне – змусили противника стікати кров'ю на власній землі, знищувати свої об'єкти, інфраструктуру, населені пункти", – сказав Сергій Грабський.

Будь-яка бомба, яка не долетіла до Сумської області, – врятувала життя людей, українську територію. Крім цього, своїми активними діями, маневровою обороною Збройні Сили сковують велику кількість противника, яку могли перемістити на інші ділянки фронту.

Співвідношення сил і засобів на Курщині приблизно 1:4 або 1:6. Наші хлопці роблять там неймовірні справи, значно полегшуючи виконання завдань стратегічної оборони на інших ділянках, зокрема на Покровському та Курахівському напрямках,

– підкреслив військовий експерт.

Якби не було Курщини, можна уявити, що тоді б відбувалося на Сумщині. Або в іншому випадку, величезна кількість російських військ подалася б на Донеччину. У цьому відповідь на запитання, чому важлива операція у Курській області. Її мета – знищити противника, завдати ударів по бойовому потенціалу російської армії.

"Саме там вперше зазнали втрат представники Північної Кореї, що також є дуже важливим. Тому з військового погляду значення Курщини є дуже вагомим", – підсумував Сергій Грабський.