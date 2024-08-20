Рада прийняла законопроєкт про статус бійців, які воюють у Росії

Законопроєкт №11483 стосується статусу українських військових, які воюють у Росії. Його підтримав 321 депутат.

У Верховній Раді 20 серпня видалося плідним. Найважливішим рішенням стала заборона УПЦ МП. Закон набуде чинності через 30 днів із дня його опублікування.

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Що дає законопроєкт про статус військових, які воюють у Росії

За словами парламентаря Ярослава Железняка, закон гарантує військовим, які воюють у Росії, такі ж виплати та преференції, як на передовій. Це стосується і тих, хто б'ється у Курській області.

У "Слузі народу" пояснили, що цей законопроєкт – про соцзахист військовослужбовців. А загалом його ініціював президент.

Деталі розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової,

– сказав він.