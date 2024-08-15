Росіяни риють траншеї біля Льгова та шукають копачів в інтернеті, – CNN

Журналісти отримали супутникові знімки від компанії Maxar. Фото свідчать про те, що біля Льгова намагаються звести укріплення. Також CNN знайшли відповідні вакансії.

Росія не може нічого протиставити наступу ЗСУ в Курській області. Влада безпорадно оголошує евакуацію у різних районах, тим часом як Україна контролює дедалі більше територій.

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Де росіяни риють траншеї

Супутникові знімки за останні два дні показують, що в сільській місцевості поблизу міста Льгов у Курській області Росії вирита велика траншея - це, очевидно, новий оборонний захід з боку російської влади. На чотирьох знімках, наданих CNN провайдером супутникових знімків Maxar, видно різні ділянки траншеї, виритої поблизу міста Селекційний, що за кілька кілометрів на захід від Льгова,

– ідеться в матеріалі.

Від Льгова до українського кордону – 55 кілометрів.

"Це приблизно за 40 кілометрів від того місця, де, як вважається, найглибше проникли українські війська. Траншея, схоже, була вирита неподалік від головної автомагістралі і залізничної лінії", – наводять дані у ЗМІ.

CNN виявили вакансії копачів траншей на Курщині

Росіяни шукають людей, які би зводили укріплення. Медійники знайшли таку вакансію у групі "Типовий Льгов" у російському "ВКонтактє". Оголошення належить нібито людям з Курчатова, де розташована Курська АЕС. Від Льгова до Курчатова – менше 30 кілометрів.

"Потрібні люди для копання траншей у Льгові. У них також є техніка, але немає водіїв. Оплата щотижня", – закликають росіяни на роботу.

А будівельна компанія в Башкортостані розмістила на сайті Avito оголошення про роботу – мовляв, потрібні робітники для копання траншей у Курській області. Їм обіцяють золоті гори: платитимуть від 1600 доларів до 4000 доларів на місяць, буде триразове харчування, всі необхідні інструменти, робочий одяг, проїзд до місця роботи за рахунок компанії.