Росія хоче уникнути обміну територіями: в ISW пояснили, що на це вказує

Російська влада намагається стримати так званих "воєнкорів", які повідомляють про оперативну ситуацію у Курській області. Кремль може приховувати інформацію для того, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Чому Росія приховує те, що відбувається на Курщині

Аналітики ISW стверджують, що російська влада намагається стримати так званих "воєнкорів", які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області. Ймовірно, до таких дій окупанти вдаються через побоювання тиску Заходу, який пропонує обміняти Курську область на тимчасово окуповані території України.

Так, вже кілька російських "воєнкорів", які регулярно критикують ведення російською армією війни в Україні, заявили 10 і 11 лютого, що невідомі особи закликають російську владу висунути звинувачення таким "кореспондентам" у дискредитації російських військових після того, як у мережі повідомили про нещодавнє просування України на південний схід від Суджі. "Воєнкори" стверджують, що після публікацій про реальний стан подій на Курщині їх переслідує військове керівництво.

Аналітики додають, що нині російські військові все більше прагнуть консолідувати контроль над повідомленнями про ситуацію в Курській області. Причиною цього в ISW вважають перспектива обміну територій Курщини під час мирних переговорів між Україною та Росією. Так, в інтерв'ю The Guardian Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обміняти території Курської області на тимчасово окуповані, які нині перебувають під контролем агресора.

Нині в ISW вважають, що російський диктатор Владімір Путін, ймовірно, хоче витіснити українських військових з Курської області, або принаймні з Суджі, до початку мирних переговорів, аби уникнути обміну територій на можливих майбутніх мирних переговорах.