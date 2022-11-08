ЗСУ розбили 75% морпіхів під Павлівкою: військовий детально розповів про втрати окупантів

Днями російські окупанти зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту Росії написали листа губернатору, в якому заявили, що за кілька днів в операції під Павлівкою, що біля Вугледара, їх поменшало на 300 осіб, тобто вони зазнали шалених втрат.

Майже не залишилося штурмовиків

На публічні заяви довелося реагувати не лише губернатору, а й російському міноборони та, звичайно, пропагандистам, адже такі цифри потрібно було пояснити, а у випадку росіян – відбрехатися. Про це 24 каналу розказав військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Євген Карась.

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Він зауважив, що потрібно розуміти, що 300 вбитих та поранених окупантів, про яких йшла мова у листі – це лише з цієї 155 бригади. Але вона була під Павлівкою не сама, тож втрати росіян у цих боях ще більші. Однак навіть якщо розглядати істерику саме морських піхотинців, можна з'ясувати багато цікавого.

Так, за словами Карася, серед цих 300 людей – фактично всі штурмовики. Джерела, які український військовий знайшов у російській армії, і яким, на його переконання, можна довіряти, зазначили, що справді 75% учасників штурму з рядів морської піхоти загинули. Однак здивуванням для них це не стало, адже, як сказали вони самі, у росіян завжди були великі втрати.

"Що ми розуміємо – якщо 75% загинули, значить штурмували людей 400 – 500, а ще був штаб та інші, тобто сумарно їх брало участь близько 900 – 1000 людей. Відповідно бригада зараз залишилася зі штабом, водовозками та з п'яним політруком, а штурмовиків не залишилось", – зауважив Карась.

Реакція на лист морпіхів у Росії

Український військовий наголосив, що цей лист по-справжньому звалив росіян у депресію, але їм потрібно було якось пояснювати. Так, пропагандисти одразу почали розповідати, що це все вигадки і загинули лише 20 бійців, що також багато.

Але російське міноборони пішло ще далі, і заявило, що за всю війну 155 бригада втратила лише 1% особового складу, а крім того, у цій операції біля Вугледара на 1 російського морпіха приходиться 9 українців.

Як зауважив Карась, такого абсурду не витримують вже і самі військові Росії, і пропагандисти. Вони вже відкрито сміються з власного міністерство оборони та його заяв. Тобто це – падіння і дезінтеграція російського управління військами.

"Вони кажуть, що це, мабуть, чудесні російські генерали здатні в наступальній операції мати пропорції тих, хто наступає, і тих, хто обороняється, 1 до 9. Це просто казка, фантастична брехня, це непристойно навіть за російськими мірами", – підкреслив Євген Карась.

Росіяни не мають ані морпіхів, ані Павлівки

Відтак, як пояснив військовий, ситуація в окупантів склалася досить важка – Павлівку вони не взяли ані цілком, ані на половину, Вугледар не охопили, хоч як би не старалися. Загалом операцію росіяни провалили та ще й зазнали страшенних втрат.

Між собою чубляться, міноборони бреше, солдати роблять заяву, що їх усіх закопали, закопали кадрову морську піхоту, яка вижила після Маріуполя, при тому, що у них кадрові – на ціну повітря,

– наголосив Карась.

Він додав, що ймовірно, отримані втрати кадрових бійців росіяни замінятимуть мобілізованими без знань та досвіду, а тому 155 бригада перетвориться на "бригаду підводної чмобної піхоти" після чого її знову поженуть у бій.

Повне інтерв'ю з Євгеном Карасем: дивіться відео

Актуальні втрати ворога

300 загиблих та порених морських піхотинців – це лише мізерна частина від загальних втрат росіян у повномасштабній війні проти України. Так, станом на ранок 8 листопада, українські військові ліквідували вже 77 170 окупантів.

Втратили загарбники й шалену кількість техніки: