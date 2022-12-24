ЗСУ успішно "демобілізували" двох російських капітанів

ЗСУ поповнили глядацький зал на "концерті Кобзона". Наші воїни відправили туди двох капітанів російської армії.

Кількість російських окупантів на нашій землі зменшується кожного дня. Все завдяки потужній роботі Збройних Сил України.

До теми Кидають буквально за ґрати: окупанти придумали, як не дати втекти легкопораненим бійцям

На цей раз вони ліквідували 2 капітанів російської армії:

Владіміра Дегтяренко;

Стєпана Полєтаєва.

Як ЗСУ нищать окупантів

Журналісти виявили цілу алею свіжих поховань біля цвинтаря на Кубані. Деякі могили вже вдалося ідентифікувати – це вагнерівці-зеки. Вони відбували покарання за жорстокі вбивства, але Євгеній Пригожин завербував їх на війну. Журналісти нарахували близько 50 могил.

Варто додати, що основна роль вагнерівців-зеків на війні – "гарматне м'ясо". Їх відправляють у бій без зброї, а коли ті відмовляються воювати – страчують.

Станом на ранок 24 грудня наші воїни ліквідували вже 101 430 російських солдатів. Лише за минулу добу вони мінуснули 480 окупантів. Втрати ворога у техніці становлять: