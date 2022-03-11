ЗСУ ліквідували генерал-майора, командувача 29 армії Росії Андрія Колеснікова
11 березня 2022 , 14:37Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Артема Вітка
Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова.
ЗСУ ліквідували командувача Східного військового округу
Про це повідомив командир добровольчого батальйону МВС України "Луганськ-1", депутат Верховної Ради VIII скликання Артем Вітко.
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У 2021 році генерал-майора Андрій Колесніков став командувачем 29-ї армії Східного військового округу (ВВО).
До цього він виконував обов'язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.
Додамо, що станом на 11 березня Росія у війні проти України втратила понад 12 тисяч людей.
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