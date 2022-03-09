ЗСУ ліквідували командира мотострілкового полку Росії Юрія Агаркова

Українські військові продовжують знищувати окупантів. Окрім звичайних солдатів ліквідовують також і офіцерів російської армії.

На цей раз грузом 200 на Росію поїде командир 33 мотострілецького полку, колишній начальник штабу 56-ї окремої десантно-штурмової бригади РФ гвардії підполковник Юрій Агарков.

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За інформацією з некрологів, які вже публікуються у російських ЗМІ та соціальних мережах, на території нашої держави він був не один, а з усім своїм полком. Полк теж зазнав важких втрат.

ГУР МО повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого загинуло щонайменше 6 старших офіцерів, від командира полку і до заступника командувача 41 російської армії.



ЗСУ знищили російського підполковника Юрія Агаркова / Скриншот



ЗСУ знищили російського офіцера / Скриншот

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