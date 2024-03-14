9 днів прожили на український землі: ЗСУ мінуснули ворожий десант – гарячі кадри

Російські загарбники намагались штурмувати позиції українських захисників "по-сірому". Однак бійці 47 окремої механізованої бригади дали відсіч та завдали ворогу втрат.

Захисники розповіли про бій з ворогом та повідомили, що у ліквідованих окупантів знайшли документи. Це росіяни, які перебували на відновленні та невдовзі повернулись.

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Ліквідовано ще 35 окупантів

Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили три ворожі БТР.

Так виглядає взаємодія противотанкістів, артилеристів, роти ударних БпЛА та екіпажу Бредлі,

– сказали захисники.

Також був ліквідований російський десант чисельністю 35 окупантів.

І це ті підрозділи, які після того, як наша 47-ма розмотала їх на молекули, вийшли на відновлення на 2 місяці та знову повернулися,

– повідомили в бригаді.

Повідомляється, що згідно з тими документами, які знайшли в росіян, мобілізовані вони були 5 березня 2024 року. Тобто 9 днів вони прожили на нашій українській землі.

Відео 47 окремої механізованої бригади:

Втрати ворога в Україні