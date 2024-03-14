9 днів прожили на український землі: ЗСУ мінуснули ворожий десант – гарячі кадри
Джерело:47 окрема механізована бригада
Російські загарбники намагались штурмувати позиції українських захисників "по-сірому". Однак бійці 47 окремої механізованої бригади дали відсіч та завдали ворогу втрат.
Захисники розповіли про бій з ворогом та повідомили, що у ліквідованих окупантів знайшли документи. Це росіяни, які перебували на відновленні та невдовзі повернулись.
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Ліквідовано ще 35 окупантів
Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили три ворожі БТР.
Так виглядає взаємодія противотанкістів, артилеристів, роти ударних БпЛА та екіпажу Бредлі,
– сказали захисники.
Також був ліквідований російський десант чисельністю 35 окупантів.
І це ті підрозділи, які після того, як наша 47-ма розмотала їх на молекули, вийшли на відновлення на 2 місяці та знову повернулися,
– повідомили в бригаді.
Повідомляється, що згідно з тими документами, які знайшли в росіян, мобілізовані вони були 5 березня 2024 року. Тобто 9 днів вони прожили на нашій українській землі.
Відео 47 окремої механізованої бригади:
Втрати ворога в Україні
- Станом на ранок 14 березня з 24 лютого 2022 року росіяни втратили 427 840 одиниць особового складу – вбитими та пораненими. За останню добу ліквідовано 970 окупантів.
- Також за минулу добу ворог втратив 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 15 дронів оперативно-тактичного рівня, крилата ракету, 27 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.
- У Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Натомість Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.