Командував полком мобілізованих з Татарстану: ЗСУ ліквідували чергового російського генерала
7 лютого 2023, 08:57Читать новость на русском
Українські військові завдають потужних втрат окупантам. Повідомляють, що цієї ночі ЗСУ ліквідували генерал-майора Дмитро Ульянов.
Йдеться про Дмітрія Ульянова. Він командував полком мобілізованих із Татарстану. Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 Канал.
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Що відомо про ліквідованого росіянина
Зазначають, що Ульянов раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, був командиром 1141-го артполком і командиром 98-ї дивізії ВДВ1 030 російських загарбників. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.
Втрати ворога у техніці станом на 7 лютого
- танків – 3 245;
- бойових броньованих машин – 6 443;
- артилерійських систем – 2 232;
- РСЗВ – 461;
- засобів ППО – 227;
- літаків – 294;
- гелікоптерів – 284;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;
- спеціальної техніки – 208.