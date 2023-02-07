Командував полком мобілізованих з Татарстану: ЗСУ ліквідували чергового російського генерала

Українські військові завдають потужних втрат окупантам. Повідомляють, що цієї ночі ЗСУ ліквідували генерал-майора Дмитро Ульянов.

Йдеться про Дмітрія Ульянова. Він командував полком мобілізованих із Татарстану. Про це повідомляють росЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про ліквідованого росіянина

Зазначають, що Ульянов раніше служив на посаді начальника штабу 7-ї дивізії ВДВ, був командиром 1141-го артполком і командиром 98-ї дивізії ВДВ



Дмітрій Ульянов / Фото росЗМІ

Втрати ворога у техніці станом на 7 лютого

танків – 3 245;

бойових броньованих машин – 6 443;

артилерійських систем – 2 232;

РСЗВ – 461;

засобів ППО – 227;

літаків – 294;

гелікоптерів – 284;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 958;

крилатих ракет – 796;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 107;

спеціальної техніки – 208.

Протягом минулої доби українські військові розгромили 1 030 російських загарбників . Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 133 190 своїх солдатів. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ, 7 лютого, розповіли, що для реабілітації поранених та прикриваючись цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку-інтернату розмістили російських військовослужбовців, а цивільних пацієнтів – перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли з районної лікарні населеного пункту Велика Лепетиха.