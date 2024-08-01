Мінус майори, капітани: на Чернігівщині ліквідували спецпризначенців елітного підрозділу "Сєнєж"

У Чернігівській області українські захисники ліквідували групу ворожих спецпризначенців зі 322-го центру спеціальних операцій. "Сєнєж" діє у складі головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Про це повідомили кілька анонімних телеграм-каналів. Також у мережі показали фото ліквідованих російських загарбників, передає 24 Канал.

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ЗСУ ліквідували офіцерів "Сєнєж"

Напередодні, 30 липня, телеграм-канал "Корюківські партизани", який пише про рух опору в Чернігівській області, опублікував фотографії двох убитих окупантів.

Корюківські партизани передають вітання рєбятам із "Сєнєжа". П.С. був дуже хороший "loot",

– йдеться в підписі до фото.

Лейтенант ЗСУ "Алекс" у телеграм-каналі "Офіцер" написав, воїни не лише "віджарили" ДРГ на Чернігівщині, а зробили це без втрат в особовому складі. Також уточнив, що 4 окупантів ліквідували одразу, а 5-й, скоріш за все, загинув дорогою назад.

Хоч і елітний підрозділ, а спалились як дурні, занадто вільно себе почували,

– зауважив "Алекс".

Російський телеграм-канал з посиланням на власні джерела написав, що 28 липня група спецпризначенців "Сєнєж" потрапила в засідку на півночі Чернігівської області. Загарбники виконували диверсійно-розвідувальне завдання в Семенівському районі.

Також опублікував імена та звання 5 загиблих окупантів. Цікаво, що серед них 2 майори, 2 капітани й 1 старший лейтенант. До речі, у телеграм-каналі наголосили, що ціною загибелі спецпризначенців стало бажання заступника начальника 322-го центру "вислужитися" перед командуванням російських сил спеціальних операцій в надії отримати нове звання.