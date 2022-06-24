ЗСУ ліквідували відомого "вагнерівця" Євгенія Орлова

Збройні Сили України знищують на наших територіях не лише особовий склад регулярної російської армії, але й найманців-окупантів. До списку "200-х" додався ще один "вагнерівець" Євгеній Орлов.

Російський найманець під псевдонімом "Ілля Мазаєв" брав участь не лише у повномасштабній війні проти України, але й у бойових діях на Донбасі у 2014 році. Крім того, окупант воював у Сирії. На сайті "Миротворця" розповіли детальніше про особу та безпосередньо ліквідацію загарбника з ПВК "Вагнера".

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ЗСУ ліквідували чергового "вагнерівця"

Євгеній Орлов був розвідувальником-снайпером у взводі ПВК "Вагнера", номер його жетону – М-0706. Ліквідований окупант родом з Поморського краю, проживав, а точніше доживав перед тим, як вдруге поїхав на українську землю зі зброєю, у російському Владивостоці.

Найманець настільки жадав слави, що вів особистий телеграм-канал. У ньому він до останнього дня свого життя розміщував фото й відео власної участі у бойових діях на території України, при цьому зливав розташування російських військ на Донбасі.

Зазначається, що, зокрема, завдяки цим даним від Орлова, Збройні Сили України завдали декількох точних ударів з артилерії по "вагнерівським" базам. Один з таких ударів, найімовірніше, й долучив до переліку "200-х" самого Орлова разом зі ще декількома десятками окупантів.

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Цікаво, що Євгеній Орлов є автором автобіографічної книги про воєнні злочини російських найманців на території України, Сирії та Лівії із символічною назвою "#Ихтамнет" – що ж, щонайменше його тут вже справді немає.

Додамо, що Орлов потрапив до бази "Миротворця" ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після публікації його особистих даних, вирішив змінити ім'я й обрав собі псевдонім "Ілля Мазаєв".

Втрати окупантів станом на 24 червня

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави, Збройним Силам України вже вдалось знищити:

особового складу – близько 34 530 російських окупантів;

ворожих танків – 1 507;

бойових броньованих машин росіян – 3 637;

артилерійських систем ворога – 753;

реактивних систем залпового вогню загарбників – 241;

засобів протиповітряної оборони – 99;

літаків – 216;

гелікоптерів – 183;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 622;

крилатих ракет – 137;

кораблів та катерів – 14;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 553;

спеціальної техніки – 60 одиниць.

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