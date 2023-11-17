Просування та жорсткі бої: як ЗСУ закріплюються на лівобережжі Херсонщини

Українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Нашим воїнам вдалося закріпилися на декількох плацдармах.

Генштаб ЗСУ підтверджує просування ЗСУ на лівобережжі, однак заявляє про важкі бої. Детальніше про те, що відбувається на лівому березі Херсонської області розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Силам оборони вдалося закріпитися на Херсонщині

Українські військові провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Завдяки цьому їм вдалося закріпилися на декількох плацдармах.

"У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії Росії, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах", – повідомляє командування Морської піхоти ЗСУ.

У Морській піхоті також повідомили, що під час боїв окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів з відкидання ворога на лівому березі Дніпра окупанти втратили: особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, 9 РСЗВ.

Також було знищено 4 командні пункти та 29 складів з боєприпасами. За даними командування, українські морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівобережжі Херсонської області та проводять дії з метою знищення ворога.

Скільки плацдармів утримують ЗСУ на лівобережжі

Варто нагадати, що один із напрямків, де Сили оборони України просуваються останнім часом, є Херсонщина. Раніше аналітики повідомляли, що морпіхам вдалося взяти й утримати там три плацдарми.

Однак офіційного підтвердження від командування чи влади не було. Першим про переправляння українських військ через Дніпро та закріплення плацдармів заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

Також у Силах оборони Півдня повідомляли, що на лінії від 3 до 8 кілометрів вздовж узбережжя ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту – "досить рухлива".

На лівому березі тривають важкі бої

Тож, імовірно, наразі морські піхотинці утримують на лівому березі щонайменше три плацдарми: у районі Антонівського автомобільного мосту та залізничного мосту, а також населеного пункту Кринки.

Пізніше Генштаб ЗСУ також підтвердив, що українські захисники провели на лівобережжі Херсонської області низку успішних операцій.

Одне з основних завдань – відтіснити російських окупантів якомога далі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільних від постійних ворожих обстрілів.

У Генштабі уточнили, що постійно проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Українські бійці виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів.

Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Окрім того, Генштаб зауважує, що на лівому березі тривають важкі бої.

Чи можна говорити, що росіяни готують "жест доброї волі"

Разом з тим, у ГУР додають, що закріплення Сил оборони України на позиціях на лівобережжі Херсонської області може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування.

За словами представника ГУР МО Євгена Єріна, у ворожих сил, що діють у регіоні, вибудована багатоешелонована система оборони.

Відповідно, можна говорити про те, що окупанти готувалися до таких сценаріїв і припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Однак поки що рано казати про те, що ворог точно відступатиме.

Втім, бійці ЗСУ продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.

Наразі, за даними речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, кількість обстрілів правого берега Херсонщини дещо зменшилася. Це повʼязано із погіршенням погоди, але окупанти вирішили брати якістю, застосовуючи так звані "килимові атаки".

Росія потужно обстріляла Херсон та Білозерку

Минулої доби росіяни масовано вдарили по Білозерці Херсонської області. Трьох людей було поранено, одна людина загинула. Крім того, вогнем було пошкоджено житлові будинки. Знищено й об'єкт критичної інфраструктури.

У результаті Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання. Пізніше цього ж дня Росія масовано накрила й Херсон.

Загалом же, в ОК Південь повідомляють, що Сили оборони України на південному напрямку успішно просуваються та продовжують закріплюватися на позиціях. Також бійці ЗСУ активно проводять на цій ділянці фронту контрбатарейну боротьбу.

У командуванні нагадують, що важка боротьба ЗСУ триває, але не розкривають подробиць. При цьому зазначається, що цієї ночі у південних регіонах українські захисники відбивали повітряні удари російських окупантів.

Вибухи в Криму та успіхи на Мелітопольському напрямку

Водночас повідомляється про вибухи на території окупованого Криму. Їх чули в Джанкойському районі. Також цього ранку вибухи прогриміли на південному заході Криму, між населеними пунктами Бахчисарай та Кача.

Після цього на території Севастополя було оголошено повітряну тривогу. За словами цивільних, вони чули два вибухи. Зокрема, відзначали політ гелікоптерів.

Щодо ситуації на фронті, то варто додати, що за повідомленнями Інституту вивчення війни, російські війська продовжують наступальні операції в районі Авдіївки.

Аналітики підтверджують попередню заяву британської розвідки про незначне просування ворога в бік Авдіївського коксохімічного заводу.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська минулої доби безуспішно атакували поблизу Новокалинового та Авдіївки, а також на схід від Степового та Первомайського.

Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш підтверджує, що окупанти наразі намагаються штурмувати промзону міста.

Окрім того, на Мелітопольському напрямку, за даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, українські війська досягли деяких успіхів у напрямку Новопокровки та відокремлені лише однією лісосмугою від населеного пункту.

Машовець додав, що ЗСУ відбили позиції у росіян в напрямку Копані кілька днів тому і просунулися ближче до Нестерянки.

Крім того, оглядач зазначає, що окупанти втратили контроль за висотами на північний захід від Вербового, що ускладнює спроможності окупантів оборонятися в цьому районі.