Зима воюватиме на боці українців, – глава Міноборони Литви

Зима не лише сповільнить бойові дії з обох сторін. Вона також несе додаткові можливості для армій. Особливо для української.

Про це заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас. За його словами, українці матимуть перевагу над росіянами взимку, тому можуть використати це для наступу.

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В України є перевага – вона воює за свою землю

Міністр оборони Литви заявив, що в ЗСУ значно більше можливостей для проведення наступальних дій цієї зими, аніж в окупантів.

В українців є такі переваги, на думку Арвідаса Анушаускаса:

воюють на своїй землі;

знають місцевість та її особливості;

усвідомлені у своїх можливостях;

добре вміють воювати.

Я думаю, що якщо порівняти українські можливості з можливостями агресора, то в українців шансів розвинути наступ саме взимку значно більше, ніж в агресора,

– зазначив міністр.

Якою буде допомога Литви українській армії у 2023 році

Міністр Анушаускас додав, що вже у 2023 році ЗСУ отримають ще потужніше озброєння, яке використовують і в країнах НАТО. Литва планує відправити в Україну безпілотники та іншу допомогу.

Ми думаємо, як можна було б використовувати нашу оборонну промисловість, яка, можливо, невелика, але вона все одно щось може. Оптика, лазерні приціли, ті ж дрони, розвідувальні, і так далі. Тобто те, що виробляється саме у нас,

– поділився Анушаускас.

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