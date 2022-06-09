ЗСУ має достатньо зброї для захисту від будь-якої армії Європи, але не Росії, – Резніков

Українська армія на весь світ показала свою міць, зруйнувавши плани нібито могутніх росіян. Виявилось, що міфи про їхню силу були звичайними балачками.

Про стан Збройних Сил України та необхідне збройне забезпечення розповів міністр оборони Олексій Резніков. Звичайно обсяги значно зросли за останній час.

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Ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі.

Але не від Росії,

– сказав міністр.

За словами Резнікова, російські окупанти мають у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів і для того, щоб задовільнили своє імперське его.

Тому Резніков, як і всі інші представники влади, вкотре наголосив, що Україні конче потрібне важке озброєння. Затягувати з цим не можна.

"Ми довели, що у нас немає страху перед Кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми, як країна, не можемо собі дозволити стікати кров'ю, втрачаючи наших кращих синів і доньок", – каже Резніков.

Наступні цілі України

Міністр також перелічив зброю, яку ми вже отримали й назвав цілі, до яких прагнемо далі. За словами Резнікова, ми почали взаємодію з партнерами щодо збройного забезпечення. Також закупили техніку та зброю в українських виробників. А ще імпортували необхідне озброєння.

Тепер же треба йти далі і покращувати й нарощувати кількість потрібної зброї. Зокрема:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка на зразки НАТО;

домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань;

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ;

отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

Зброя для України

Щоб прогнати ворога з нашої землі раз і назавжди потрібне важке озброєння. Саме тому про це постійно говорять і закликають до передачі його нам. Зокрема, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук знову наголошував на тому, що Київ хоче придбати систему протиповітряної оборони "Залізний купол". З її допомогою вдасться зберегти життя мирних українців та врятувати їх від ворожих обстрілів.

При цьому українці всіма своїми силами на вміннями самостійно підвищують обороноздатність та покращують зброю. Наприклад, у Вінницькій області дещо покращили систему протиповітряної оборони. Це вдалося завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології. Тепер вінницьке ноу-хау розглядають в Збройних Силах України для впровадження по всій території держави.

Неймовірно допомагає нам і сусідня Польща. Держава навіть планує підписати один з найбільших за останні три десятиліття договір з Україною. Загальна сума контракту становитиме майже 3 мільярди злотих. У доларах це близько 628 мільйонів. За ці кошти нашій державі постачатимуть зброю.

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