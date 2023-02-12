Для фіналізації війни треба знищувати по 5 тисяч окупантів щодня, – Подоляк

Росія накопичила багато живої сили, яку українським захисникам треба максимально швидко ліквідувати. Так, для завершення війни ЗСУ потрібно знищувати по 5 тисяч російських окупантів щодня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону наголосив, що знищення ворога – це єдиний шлях завершити війну.

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Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам в день треба робити не по 1000 "похоронок" для Росії, а по 2500, 3000, а краще – 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення і знищення,

– заявив він.

У цьому контексті Подоляк зауважив, що для швидкої ліквідації окупантів потрібні далекобійні ракети, танки та авіація. За його словами, це ті три інструменти, які на даному етапі вкрай необхідні Україні.

"Також нам потрібні снаряди калібру 155 міліметри, нам потрібні ракети для ППО. І про це так само будуть говорити на "Рамштайні", – додав він.

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