Пекельна ніч для окупантів: ЗСУ також вдарили по базі ПВК "Вагнера" в Кадіївці

11 грудня 2022, 09:51
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В окупантів у місті Кадіївка, що на Луганщині, спалахнула пожежа. Вороги кажуть, що нібито ЗСУ вдарили з реактивної артилерійської системи HIMARS.

Відповідну інформацію та кадри почали поширювати в місцевих телеграм-каналах, а також прокоментувала загарбницька так звана "влада". За їхніми даними, на Луганщині вдарили по вагнерівцях. 

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Що відомо про атаку по вагнерівцях

Телеграм-канал "Всевидюче ОКО. Україна" повідомив, що прилетіло в штаб ПВК "Вагнер". На опублікованих фото видно, що так званий штаб окупантів зазнав значних руйнувань. 


Наслідки атаки по вагнерівцях / Фото з телеграм-каналу "Всевидюче ОКО. Україна"

За даними ЗМІ, жили росіяни в готелі "Гостьовий будинок Жданова".

Російські телеграм-канали написали, що так званий "співробітник мерії" заявив, що вдарили по центральній частині міста Кадіївка, яке окупанти й далі називають Стаханов, хоч Україна його перейменувала в межах декомунізації. 

"Потрапляння було в приватний готель, він у районі центрального ринку. Зараз він не працював. На місці вже працювали рятувальники, розбирали завали", – сказав "співробітник мерії".


Окупанти бідкаються через вибухи в Кадіївці / Скриншот Дениса Казанського

За даними російських телеграм-каналів, на місці вже працюють рятувальники, які розбирають завали. Російські пропагандисти вже поспішили прокоментувати інцидент. 

Зокрема, заявили, що будівля готелю зруйнована і це трапилось нібито через "удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS". Хоча наші військові ще подію не коментували. 

Наслідки "бавовни" в Криму та Кадіївці: дивіться відео

Бавовна в Криму та Мелітополі

  • Вранці 10 грудня в казармах мобілізованих росіян в селищі Радянське, що у Криму, сталась масштабна пожежа. Попередньо відомо, що там могли бути до 200 загиблих "мобіків". 
  • Відповідальність за інцидент взяло військове об'єднання українців та кримських татар "Атеш". 
  • Окрім того, гучно було і в тимчасово окупованому Мелітополі. Там пролунало щонайменше 10 вибухів.
  • За даними мера міста Івана Федорова, попередньо підсмажилося орієнтовно 200 окупантів. Також багато "трьохсотих". Їх везуть в лікарні Криму, адже в Мелітополі вже немає місця. 

Автор: Діана Квасневська