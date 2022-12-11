Пекельна ніч для окупантів: ЗСУ також вдарили по базі ПВК "Вагнера" в Кадіївці
В окупантів у місті Кадіївка, що на Луганщині, спалахнула пожежа. Вороги кажуть, що нібито ЗСУ вдарили з реактивної артилерійської системи HIMARS.
Відповідну інформацію та кадри почали поширювати в місцевих телеграм-каналах, а також прокоментувала загарбницька так звана "влада". За їхніми даними, на Луганщині вдарили по вагнерівцях.
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Що відомо про атаку по вагнерівцях
Телеграм-канал "Всевидюче ОКО. Україна" повідомив, що прилетіло в штаб ПВК "Вагнер". На опублікованих фото видно, що так званий штаб окупантів зазнав значних руйнувань.
Наслідки атаки по вагнерівцях / Фото з телеграм-каналу "Всевидюче ОКО. Україна"
За даними ЗМІ, жили росіяни в готелі "Гостьовий будинок Жданова".
Російські телеграм-канали написали, що так званий "співробітник мерії" заявив, що вдарили по центральній частині міста Кадіївка, яке окупанти й далі називають Стаханов, хоч Україна його перейменувала в межах декомунізації.
"Потрапляння було в приватний готель, він у районі центрального ринку. Зараз він не працював. На місці вже працювали рятувальники, розбирали завали", – сказав "співробітник мерії".
Окупанти бідкаються через вибухи в Кадіївці / Скриншот Дениса Казанського
За даними російських телеграм-каналів, на місці вже працюють рятувальники, які розбирають завали. Російські пропагандисти вже поспішили прокоментувати інцидент.
Зокрема, заявили, що будівля готелю зруйнована і це трапилось нібито через "удар ЗСУ з реактивної системи залпового вогню HIMARS". Хоча наші військові ще подію не коментували.
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Бавовна в Криму та Мелітополі
- Вранці 10 грудня в казармах мобілізованих росіян в селищі Радянське, що у Криму, сталась масштабна пожежа. Попередньо відомо, що там могли бути до 200 загиблих "мобіків".
- Відповідальність за інцидент взяло військове об'єднання українців та кримських татар "Атеш".
- Окрім того, гучно було і в тимчасово окупованому Мелітополі. Там пролунало щонайменше 10 вибухів.
- За даними мера міста Івана Федорова, попередньо підсмажилося орієнтовно 200 окупантів. Також багато "трьохсотих". Їх везуть в лікарні Криму, адже в Мелітополі вже немає місця.