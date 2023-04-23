ЗСУ ризикують втратити контроль над небом: у The Times назвали причини

Росія може здобути перевагу в небі України якраз в той момент, коли українські військові можуть піти в контрнаступ. Останнім часом росіяни стають все нахабнішими й збільшують кількість атак літаками та вертольотами.

Витік даних Пентагону вказує на те, що ЗСУ нібито бракує зенітних засобів. Унаслідок цього українські військові можуть втратити контроль над своїм небом.

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Росія має технологію кращого захисту від ЗРК Stinger

Журналісти The Sunday Times поспілкувалися з українськими військовими, які зазначили, що Росія має технологію кращого захисту від ЗРК Stinger. Військові розповіли, що запускають дві ракети по одній ворожій цілі та сподіваються, що друга влучить.

Українські військові розповіли, що росіяни стають сміливішими, оскільки знають про дефіцит боєприпасів в нашій армії.

"Ми також використовували протитанкові ракети проти них, і це зупинило їх від відправки гелікоптерів далеко вглиб нашої території, тому що вони боялися, що їх підіб'ють.

Але тепер, коли росіяни знають, що у нас закінчуються боєприпаси, вони стають сміливішими. Кожного дня прибуває все більше гелікоптерів і літаків, і вони починають розуміти, що ми не можемо їх зупинити", – цитує The Sunday Times українського військового.

Росія збільшила кількість атак з використання авіабомб

У повідомленні мовиться, що витік даних Пентагону вказав на слабкі місця в українській армії. Зокрема, вони показали, що Україні настільки бракує зенітних засобів, що вона може втратити контроль над своїм небом на користь Росії вже у травні, коли очікується контрнаступ.

Згідно зі злитими даними документів, Росія вдосконалила свою бомбу ФАБ-500, надавши їй крила і систему GPS. Це дозволяє скидати її з літака і самостійно долетіти до наміченої цілі, при цьому літак не заходить у повітряний простір противника і не наражається на ППО.

Слід зазначити, що Україна нарешті отримала ЗРК Patriot , який дістає цілі на відстані 150 кілометрів і потенційно може відтіснити авіацію противника.

Аналітики пов'язують зростання кількості використання авіабомб з різким збільшенням кількості російських військових польотів.

Чим загрожує глушіння українських БпЛА

Водночас українські військові зазначають, що Росія почала частіше використовувати авіабомби, адже зіткнулася з дефіцитом ракет. Натомість модернізація бомб виявилася дешевшою і менш складною під дією санкцій.

Українські військові посадовці тепер розмірковують, як можна забезпечити повітряне прикриття військам в умовах наступальної операції. Союзники досі не відповіли на їхні прохання про надання літаків F-16.

На базі управління безпілотниками в покинутому будинку за кілька кілометрів від російських окопів солдати продемонстрували журналістам, як зменшуються їхні запаси боєприпасів.

Український дрон завис неподалік від російських позицій, де зафіксував кількох окупантів, що рухаються вперед.

Якщо їх менш ніж десять, то це марна трата міномета, вони потрібні нам, щоб вдарити по їхній артилерії,

– сказав один з бійців.

Безпілотник вартістю 6 тисяч доларів, оснащений камерами нічного бачення, є одним з найдорожчих, які використовує цей підрозділ. Інші комерційні моделі коштують близько 3 тисяч доларів.

Однак росіяни вдосконалюють свої можливості глушіння БпЛА, використовуючи системи, які, на думку військових, нещодавно прибули з Китаю.

Найпопулярніший безпілотник, який використовують українці, є комерційною китайською моделлю – і більший успіх Росії в їхньому глушінні викликав з українського боку припущення, що Пекін допомагає їм у цьому.

За словами ЗМІ, побоювання полягають у тому, що прогрес Росії у глушінні безпілотників призведе до того, що тисячі БпЛА України будуть виведені з ладу, а перспектива знайти їм заміну буде невеликою.

Хоча безпілотники з самого початку конфлікту були визнані одним з найефективніших і найдешевших українських засобів, зараз вони стали ще більш важливими, оскільки боєприпаси закінчуються і критично потрібне точне наведення на ціль для збереження їхніх запасів.