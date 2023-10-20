ЗСУ самі можуть узяти росіян в оточення біля Авдіївки: огляд фронту від Світана

Росіяни продовжують наступи на Авдіївку. Однак ситуація на мапі бойових дій виглядає так, що бажання взяти ЗСУ в "котел" в Авдіївці, може обернутись для окупантів двома "котлами" на цьому напрямку.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що ЗСУ цілком можуть виконати таку задачу. Тим часом у мережі є кадри з Авдіївки того, як потужно ССО нищать техніку росіян.

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Як створити "котли" для росіян

Світан зазначив, що окупанти використовують тактику м'ясних валів. Втрати до 1500 росіян на день свідчать про це. Крім того, ворог втратив за минулу добу 55 танків і близько 30 артилерійських стволів. Це не лише на Авдіївському напрямку, що означає, що ворог намагається наступати широким фронтом.

Біля Авдіївки ж може скластися така ситуація, що північніше та південніше самого міста ЗСУ можуть взяти росіян у 2 "котли". Якщо буде таке завдання, то впоратися з ним можна, перекинувши більше сил на цей напрямок. Активність же окупантів біля Авдіївки буде спостерігатися ще близько тижня.

Як ATACMS допомогли б ЗСУ в травні

Льотчик-інструктор також зауважив, що завдяки ATACMS від США ЗСУ можуть відлякати російські гелікоптери з аеродромів поблизу Мелітополя та Бердянська. Однак вони не можуть розв'язати проблему літаків, зокрема, в Криму, куди їх нині росіяни масово перебазовують.

Однак гелікоптери також створювали багато проблем нашим військовим. Якби США надали ATACMS ще в травні, то на запорізькому напрямку західній техніці працювалося б простіше. Адже росіяни проти них застосовували саме ударні вертольоти з Бердянська та Мелітополя.

Огляд фронту від Світана: дивіться відео

Навіщо Росія перебазувала МіГ-31К у Крим

Полковник запасу ЗСУ наголосив, що по території України бити "Кинджалами" з літаків МіГ-31К росіяни можуть і зі своєї території. Схоже, що перебазування цих літаків у Бельбек – це лякалка для НАТО. Мовляв, звідти росіяни можуть дістати й до Болгарії, й до Румунії, й до північного узбережжя Туреччини.

Якби в ЗСУ вже зараз були ATACMS на 300 кілометрів, то ці літаки можна було б відмінусувати наступного ж дня, як вони там з'явилися. Схоже, що Путін знову ввімкнув інформаційний тиск і підкріпив свої погрози діями, підтягнувши свою зброю ближче до кордонів НАТО.

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