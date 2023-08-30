ЗСУ можуть звільнити окуповані території за однієї важливої умови

ЗСУ підняли наш прапор на лівому березі Дніпра у Херсонській області. У соцмережах з'явилося відео, на якому можна побачити цей момент. Факт підняття українського прапора неподалік Олешок є свідченням того, що росіяни не можуть контролювати навіть ту територію, яку вважають анексованою.

Важлива умова для відновлення територіальної цілісності

Ця територія для росіян є дуже важливою з погляду обґрунтування їхніх вигаданих територіальних претензій. Російські війська зараз перебувають в обороні й намагаються захистити свої позиції на окупованій території зі Сходу і до Півдня України.

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Наступ ЗСУ, навіть якщо він не останній, рано чи пізно може закінчитися відновленням територіальної цілісності нашої держави. Хоча зараз важко сказати про який саме часовий проміжок мовиться, коли ми говоримо про відновлення територіальної цілісності і його ціну для України.

Важливою умовою того, щоб ми взагалі могли говорити про відновлення територіальної цілісності України і сподіватися, що наш прапор з'являтиметься на окупованих територіях не на кілька годин, а на завжди, є підтримка наших союзників. Також розуміння цивілізованим світом того, що війна в Україні надовго і саме так треба розглядати допомогу Україні, як воєнну, так і фінансову.

Як поставити крапку на амбіціях Кремля

Видання The Washington Post писало, що США починають усвідомлювати те, що допомога Україні триватиме багато складних років і що під час теперішнього контрнаступу ЗСУ не зможуть радикально змінити ситуацію, тобто звільнити всі території, які окупували росіяни.

Головною метою американської політики щодо російсько-українського конфлікту залишається так зване "стратегічне терпіння".

Президент Росії Владімір Путін, його найближче оточення, громадяни Росії щиро впевнені, що багаторічна війна на виснаження України дозволить перемогти ненависну державу, приєднати території вже практично без нелояльного населення, а також продемонструвати Заходу, де розташовані кордони російських "геополітичних амбіцій".

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У Москві вірять, що рано чи пізно Захід відмовиться від підтримки України. Єдина можливість поставити крапку на цих імперіалістичних та шовіністичних амбіціях Кремля – це проявляти власне стратегічне терпіння, проявляти готовність до допомоги тим країнам, які борються за своє звільнення від амбіцій агресивної імперії.

У США зараз говорять про те, що треба нарощувати воєнну допомогу Україні:

мовиться і про літаки F-16, поява яких на фронті може кардинально змінити ситуацію, якщо не під час цього контрнаступу ЗСУ, то наступних, які можуть відбутися вже наступними роками;

мовитися може і про касетні боєприпаси, які вже зараз потрапляють на фронт;

і про ракетну артилерію, яка буде здатна вражати глибше, ніж та артилерія, яку США почали постачати минулого місяця.

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Отож США, як і інші західні країни, мають думати виключно про підняття ставок у тривалій та виснажливій війні. Про необхідність допомагати державі, більшість мешканців якої, згідно з соцопитуваннями, починають усвідомлювати невідворотність життя у довгій та складній війні з Росією.

Це та реальність, у якій ми опинилися навіть не у лютому минулого року, а коли виголосили бажання йти самостійним шляхом до цивілізованого світу. Саме цього бажання не можуть дозволити українцям Путін та Росія.