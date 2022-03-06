ЗСУ намагалися зайти за спину росіянам, але вони перелякані, – голова Миколаївської ОДА

Росіяни продовжують атакувати українські міста, бажаючи нові окуповані території. Проте ЗСУ не припиняють давати відсіч ворогу.

Про нові деталі бойових дій розповів голова Миколаївської обласної держадміністрації. Віталій Кім розповів про спробу українських бійців зайти за спину росіянам.

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Як зауважив очільник Миколаївської ОДА, Збройні сили України намагались зайти колоною. Відбувалось це з боку міста Херсон, яке перебуває в одній із найбільших загроз.

Сьогодні ми намагались колоною зайти за спину на підході з боку Херсона. (Росіяни – 24 канал) стріляли з танка по приватній машині. Налякані. Як щось одразу, то стріляють,

– сказав він.

Також, за словами Кіма, окупанти збили 2 українських літаки у районі села Піски Миколаївської області. "Добре атакували перший загін по колоні. Скупчення військ було там, але другий загін погарячкував", – додав він.



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