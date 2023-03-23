Ми намагаємося очищати смугу у 20 – 30 кілометрів на Лівому березі Дніпра, – Гуменюк

Наталія Гуменюк розповіла, що на Півдні Збройні Сили працюють над тим, щоб ворог відчував тиск та присутність України. Зокрема, мовиться про смугу на Лівому березі Дніпра.

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що це досить непроста робота. Зокрема, й тому, що росіяни ховаються між місцевими мешканцями, пише 24 Канал.

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Зокрема, в рамках контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати смугу у 20 – 30 кілометрів на Лівому березі. Це досить непроста робота та ускладнюється вона тим, що ворог стало ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи та своє базування техніки у дворах місцевих мешканців, за житловими будинками,

– розповіла Наталія Гуменюк.

За її словами, робота ЗСУ досить результативна. Речниця, як приклад, повідомила, що обстріли з боку Кінбурнської коси суттєво поменшали, оскільки українські військові уразили пункт постачання і складування боєприпасів.

"Зараз вони (росіяни – 24 Канал) не мають потужної підтримки, і навіть пересування суходолом для них ускладнено, оскільки ми намагаємося тримати під вогневим контролем саме той перешийок, який пов'язує материкову частину Лівобережжя з півостровом Кінбурнська коса", – розповіла Наталія Гуменюк.

Керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" пояснила, що такими діями Збройні Сили України намагаються зменшити натиск ворожого вогню по:

Дніпробузькому лиману;

протилежним громадам: Очаківській і Куцурубській Миколаївської області.

Щодо Херсонської області, то Наталія Гуменюк констатувала, що, на жаль, ворог продовжує вишукувати позиції та точки, ховаючись знову ж таки за мирним населенням Лівобережжя, і обстрілює Херсон та передмістя.

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