ЗСУ завдали потужний удар по ворогу в районі Херсона

Неподалік Херсону Збройні сили України потужно вдарили по окупантах. Наразі втрати ворога у результаті атаки уточнюються.

Про це заявив радник очільника ОП Олексій Арестович 5 березня, інформує 24 канал. Він також повідомив про реальні втрати ворога за час нападу на Україну.

Зверніть увагу Тил – це історично слабке місце красної армії, – Арестович

У районі Херсона наші Збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу, і зараз його втрати з'ясовуються,

– каже Арестович.

Також радник голови ОП озвучив кількість загиблих окупантів. Наразі втрати ворога становлять понад 10 тисяч осіб.

Звернення Олексія Арестовича: дивіться відео



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