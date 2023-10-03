ЗСУ просуваються біля кордону Донецької та Запорізької областей: карта бойових дій 3 жовтня

Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, активні штурмові дії тривають і на Бахмутському напрямку. ЗСУ просуваються, завдаючи окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

Упродовж минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Станом на ранок 3 жовтня у Генштабі прозвітували щодо ситуації на фронті. 24 Канал аналізує карту бойових дій, враховуючи також дані американського Інституту вивчення війни (ISW) та інтерактивної мапи DeepState.

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Успіхи Сил оборони

Українські війська незначно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей як наслідок продовження контрнаступальних операцій на західній частині Запорізької області та поблизу Бахмута, про це свідчать дані ISW.

"ISW оновлює свою оцінку від 1 жовтня, що українські війська втратили позиції на південному заході від Роботиного (13 кілометрів на південь від Оріхова) в результаті контратак росіян між 13 і 30 вересня. Геолокаційні та супутникові кадри вказують, що українські сили, ймовірно, захопили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують", – повідомили в огляді.

Що відбувається біля Бахмута: карта

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках російські війська зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Макіївка Луганської області.

Карта бойових дій станом на 3 жовтня: відеоогляд

Ворог намагався відновити втрачені позиції

На Бахмутському напрямку російські війська безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку фіксували спроби ворога відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але без успіху. Наші оборонці відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Окупаційна армія здійснила 10 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ситуація біля Мар'їнки: карта

На Шахтарському напрямку наші воїни успішно відбили атаки ворога біля Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, активно знищують склади забезпечення та завдають ударів по тилах противника.