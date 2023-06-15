ЗСУ наступають та обороняються, – Маляр розповіла, де на передовій тривають активні бої

Українські військові одночасно проводять наступальні та оборонні операції. Попри те, що ЗСУ перейшли в контрнаступ, ворог теж проводить наступальні дії.

Наступ українських військових триває на Півдні Україні та Бахмутському напрямку. Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони Ганну Маляр, пише 24 Канал.

Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ

Росіяни також здійснюють наступальні дії

Вона розповіла, що українські військові здійснюємо наступ та оборону на декількох напрямках.

Станом на сьогодні ЗСУ і всі Сили оборони перебувають як в наступальному процесі, так і в оборонному. Тобто ми здійснюємо наступ на декількох напрямках і оборону. Тому що ворог так само здійснює наступальні дії,

– заявила Маляр.

Окупанти перекидають додаткові сили на Бахмутський напрямок

Заступниця міністра розповіла, що ворог підтягує додаткові резерви на Бахмутському напрямку, щоб не допустити просування українських військ. Окупанти перекидають живу силу та техніку.

"Нами зафіксовано пересування з Півдня ворожого підрозділу десантно-штурмового саме на Бахмутський напрямок. І власне ворог продовжує концентрувати там величезні зусилля: як особового складу, так і військової техніки для того, щоб не давати просуватися ЗСУ", – сказала вона.

Маляр зазначила, що українські військові не дають окупантам реалізувати свої плани. Зокрема, наші війська стримують ворожі штурми та атакують у відповідь.

Вона повідомила, що за попередні півтора тижня просування українських сил у зоні об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" склало понад 3 кілометри.

ЗСУ впевнено наступають на Півдні

Маляр розповіла, що на Південному напрямку наступ українських сил йде на декількох напрямках.

Там так само поступово, але впевнено відбувається просування ЗСУ,

– зазначила заступниця міністра.

Вона підкреслила, що окупанти чинять опір, тому українські сили стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами-камікадзе, інтенсивними обстрілами.

"Тому зараз скрізь тривають бої і триває потужне протистояння з доволі сильним противником з Росії", – резюмувала Маляр.