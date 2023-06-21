На Півдні ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах, – у Генштабі доповіли про ситуацію на фронтах

Українські захисники продовжують вигризати кожен метр нашої землі у ворога. Наразі наш контрнаступ триває на Мелітопольському й Бердянському напрямках фронту.

ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.

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За його інформацією, минулої доби Сили оборони наступали на трьох напрямках:

Новоданилівка — Роботине;

Вільне Поле — Макарівка;

Мала Токмачка – Вербове.

Українські військові мали частковий успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ,

– сказав Ковальов.

Окупанти застосовують резерви та намагаються відновити втрачене положення. Але ЗСУ продовжують стримувати їх на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої, за словами Андрія Ковальова — на Лиманському напрямку в районі Ямполівки, Торського Донецької області.

Минулої доби ворог завдав 83 авіаційних та понад 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Український контрнаступ триває

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що на Півдні на декількох напрямках триває наступ.

Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові. Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій,

– додала вона.

За її словами, ми поступово, невеликими кроками, але дуже впевнено рухаємося вперед.