ЗСУ натрапили на російських військових, які обчищали магазин: зустріч окупантам запам'ятається

3 березня 2022 , 10:14
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Джерело:

58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Російські окупанти вирушили на війну проти України практично без їжі. Через тиждень вони все частіше почали займатися мародерством.

Подекуди крадіжки ворогів навіть неможливо зрозуміти, До прикладу, в Херсоні вони викрали унітази.

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Російського окупанта затримали під час пограбування магазину

Захисники затримали рядового Збройних сил Росії Кирила Олеговича Тельнова.

Він мріяв подорожувати, але зв'язався не з тим туристичним агентством. Збройні Сили України люб'язно зустріли туриста-іхтамнєта та надали умови all-inclusive, бо у Кірюши вистачило розуму, щоб здатися,
 – розповіли у 58 ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського.

Знайомство з українськими військовими в окупанта відбулося під час того, як він зі своїм товаришем грабував місцевий магазин. Адже війна війною, а їсти хочеться.

"Товариш виявився не настільки розумним і почав оскаржувати надання послуг Українським військом. Ми люб'язно зафіксували це в книзі скарг та пропозицій, подякували за його думку і поставили ще один плюсик у списку деактивованих окупантів", – додали бійці.

В 58 ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського пожартували, що в бригаді цінують думку кожного з окупантів, але майже не беруть її до уваги.

Дивіться фото документів мародера / Фото 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського

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Автор: Ольга Котів