ЗСУ натрапили на російських військових, які обчищали магазин: зустріч окупантам запам'ятається
Російські окупанти вирушили на війну проти України практично без їжі. Через тиждень вони все частіше почали займатися мародерством.
Подекуди крадіжки ворогів навіть неможливо зрозуміти, До прикладу, в Херсоні вони викрали унітази.
До теми На Херсонщині російські "орки" грабують банк: відео з камер спостереження
Російського окупанта затримали під час пограбування магазину
Захисники затримали рядового Збройних сил Росії Кирила Олеговича Тельнова.
Він мріяв подорожувати, але зв'язався не з тим туристичним агентством. Збройні Сили України люб'язно зустріли туриста-іхтамнєта та надали умови all-inclusive, бо у Кірюши вистачило розуму, щоб здатися,
– розповіли у 58 ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського.
Знайомство з українськими військовими в окупанта відбулося під час того, як він зі своїм товаришем грабував місцевий магазин. Адже війна війною, а їсти хочеться.
"Товариш виявився не настільки розумним і почав оскаржувати надання послуг Українським військом. Ми люб'язно зафіксували це в книзі скарг та пропозицій, подякували за його думку і поставили ще один плюсик у списку деактивованих окупантів", – додали бійці.
В 58 ОМПБр імені гетьмана Івана Виговського пожартували, що в бригаді цінують думку кожного з окупантів, але майже не беруть її до уваги.
Дивіться фото документів мародера / Фото 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!