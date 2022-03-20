ЗСУ навчилися збивати не лише ракети, а й "Точку-У", – Данілов

Олексій Данілов заявив, що Росія сьогодні випробовує нові свої ракети на наших територіях – це доведений факт. Однак ЗСУ впораються із цими питаннями.

Про це секретар Ради нацбезпеки й оборони повідомив у ефірі телемарафону, пише 24 канал.

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Ми нині навчилися не тільки їхні літаки та гелікоптери збивати. Ми нині "Стінгерами" навчилися збивати "Точку-У". Це те, що сьогодні відбулося в Попасній на Луганщині,

– сказав Олексій Данілов.

"Наші військові зенітно-ракетним комплексом збили "Точку-У" – це велике досягнення. Це свідчить про те, що вони тут не пройдуть", – додав посадовець.