ЗСУ навіки "посадили" ворожий Мі-24 та одразу 4 безпілотники

Українські воїни 22 квітня успішно "приземлили" одразу 5 ворожих повітряних цілей. Мова йде про гелікоптер та 4 безпілотники.

Наші захисники та захисниці збили ворожий гелікоптер Мі-24. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Що ще українські захисники відправили в пекло

Про долю екіпажу російського гелікоптеру у Генштабі не уточнили. Так само невідомо, на якому напрямку наші воїни поповнили статистику ворожих втрат в авіації. Однак приємний факт залишається фактом.

Крім гелікоптера, ЗСУ відправили до пекла 4 дрони:

2 розвідувальні БпЛА ("Орлан-10" та "Zala");

2 дрони-камікадзе "Ланцет".

Втрати ворога у війні

Щодня українські воїни дають потужну відсіч ворогу та завдають йому колосальних втрат. Станом на 22 квітня 2023 року від початку вторгнення наші захисники та захисниці успішно ліквідували та знищили:

близько 185 730 загарбників;

3 672 танки;

7 130 бойових броньованих машин;

2 832 артилерійські системи;

539 реактивних систем залпового вогню;

308 літаків;

293 гелікоптери;

2 398 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

911 крилатих ракет;

18 кораблів та катерів;

5 718 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

337 одиниць спеціальної техніки.

Важливо! Наші воїни щодня нищать ворога, проте захисникам та захисницям постійно потрібна наша підтримка. Зараз наш Благодійний Фонд 24 збирає на монокуляр та авто для 28-ї бригади, яка боронить Україну на Бахмутському напрямку. Ціль збору – 380 тисяч гривень. Більшість суми вже вдалося зібрати, проте без вашої допомоги збір закрити не вдасться. Ви можете долучитися до збору, задонативши на:

Монобанку;

на карту 5375 4112 0523 6677;

Пам'ятайте: кожна гривня – важлива!