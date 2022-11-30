Архіважливий крок: у ЗСУ пояснили, що Україні дасть виробництво артилерійських снарядів

Відновлення виробництва снарядів для радянської артилерії – це архіважливий крок, бо ЗСУ мають достатньо радянської артилерії. До того ж наші артилеристи справжні віртуози у її використанні.

Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він пояснив, що наші захисники вміють ідеально використовувати радянські артилерійські системи, тому наявність до них боєприпасів дозволить постійно тримати ворога у напрузі.

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Речник сказав, що можна такими снарядами вести по ворогу турбуючий артилерійський вогонь і не надавати йому можливості розслабитися.

А ту високоточну зброю, яку ми отримуємо від наших партнерів ми можемо використовувати по більш цінних цілях, які ми вже дорозвідали,

– вважає Череватий.

На його думку, такими цілями можуть бути ворожий штаб або ж склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. Тоді ЗСУ б'ють по таких на 100% розвіданих цілях артилерійською установкою M142 HIMARS або ж високоточним снарядом M982 Excalibur.

Вести вогонь по ворожих позиціях артилерією, зокрема по окопах, скупченню техніки, яку ми бачимо з квадрокоптерів, ми цілком можемо 122 і 152 калібром,

– сказав речник.

Він наголосив, що рухомої артилерії та самохідних установок у ЗСУ достатньо.

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