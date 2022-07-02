ЗСУ "Стугною-П" знищили ще один ворожий танк на Херсонщині

Російські окупанти прийшли на українську землю без запрошення. Збройні Сили України щодня доносять до росіян меседжі про те, що настав час покинути кордони нашої країни.

ЗСУ знищили ще один ворожий танк на Херсонщині

Роблять вони це у різний спосіб, зокрема, ліквідують їхній особовий склад та військову техніку. Один із таких моментів зняли на відео, яке опублікувала 35 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

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На опублікованих кадрах протитанкісти одеської бригади морської піхоти за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили черговий російський танк на Херсонському напрямку.

Поки ви читаєте даний текст, Остроградці вислідковують нову ворожу ціль, яку готові відправити слідом за цим підбитим танком,

– підкреслили у відомстві.

Дивіться момент знищення російської техніки:

Актуальні втрати ворога станом на 2 липня

Росіяни зазнають шалених втрат у живій силі та техніці на нашій землі. На ранок 25 червня українські воїни вже ліквідували 35 870 окупантів. Лише за останню добу ЗСУ вдалося ліквідувати 120 російських бійців. Втрати окупантів у техніці виглядають так:

Танків – 1582 (+4) одиниць,

Бойових броньованих машин – 3737 (+1) одиниць,

Артилерійських систем – 800 (+4) одиниць,

РСЗВ – 246 (+0) одиниць,

Засобів ППО – 105 (+0) одиниць,

Літаків – 217 (+0) одиниць,

Гелікоптерів – 186 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 653 (+8) одиниць,

Крилатих ракет – 144 (+1) одиниця,

Кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць,

Автомобільної техніки та автоцистерн – 2614 (+4) одиниць,

Спеціальної техніки – 61 (+0) одиниця.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що найбільше втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.