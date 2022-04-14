У ЗСУ офіційно підтвердили, що "Москву" на дно відправив український "Нептун"

Ввечері 13 квітня з'явилась інформація, що російський крейсер "Москва" палає. Однак офіційних причин пожежі не було.

Тепер у Оперативному командуванні "Південь" – об'єднанні Сухопутних військ Збройних Сил України – повідомили, що "Москву" на дно відправила українська ракета "Нептун".

До слова Крейсер "Москва" зазнав дуже серйозних ушкоджень, – Братчук

Так, у Чорноморській операційній зоні протикорабельна ракета "Нептун" уразила російський корабель. Відтак "Москва" отримала суттєві пошкодження й через це і виникла пожежа.

Зазначимо, що крейсер "Москва" входить до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Корабель оснащений ракетами "Вулкан", "Форт", артилерією, зенітним, протичовновим, мінно-торпедним озброєнням може розмістити на своєму борту один вертоліт.

Погода "зіграла на руку"

Відомо, що інші російські кораблі намагалися якось допомогти, але їм це не вдалося.

Шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути,

– зазначили в ЗСУ.

Крім цього, для висадки десанту умови теж несприятливі. Разом з тим, загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається.

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